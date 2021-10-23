الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا لطيف ليلا مع نشاط للريح (فيديو)

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ يكون الطقس اليوم معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وحارا جنوب الصعيد.

جاء ذلك وفق ما استعرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، والذي يقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، حول حالة الطقس، اليوم السبت.

الطقس لطيف ليلًا على جميع الأنحاء

كما يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضًا، أنَّ يكون الطقس لطيف ليلًا على كل الأنحاء، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، إضافة لتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 27 والصغرى 18.

الإسكندرية العظمى 26 الصغرى 19.

مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 18.

سيوة العظمى 28 والصغرى 14.

بورسعيد العظمى 26 والصغرى 20.

دمياط العظمى 26 والصغرى 20.

الإسماعيلية العظمى 27 والصغرى 17.

السويس العظمى 27 والصغرى 18.

العريش العظمى 26 والصغرى 20.

سانت كاترين العظمى 24 والصغرى 10.

طابا العظمى 26 والصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 29 والصغرى 22.

الغردقة العظمى 29 والصغرى 22.

الفيوم العظمى 27 والصغرى 19.

بني سويف العظمى 27 والصغرى 19.

المنيا العظمى 27 والصغرى 19.

أسيوط العظمى 30 والصغرى 18.

سوهاج العظمى 30 والصغرى 18.

قنا العظمى 32 والصغرى 19.