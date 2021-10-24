محافظ بني سويف يتفقد الأعمال النهائية لكوبري الميمون بالواسطى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، سير العمل في مشروع كوبري الميمون العلوي بمركز الواسطى على طريق «العياط - بني سويف»، ضمن برنامج المحافظ الميداني لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، للوقوف ميدانيا على الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه سير العمل، وذلك لسرعة توفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

إنشاء طريق خدمي بطول 900 متر

وتفقد المحافظ الأعمال النهائية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المشروع الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث استمع لموجز عن الأعمال التي شملت إنشاء طريق خدمي سطحى بطول 900 متر في اتجاه القادم من بني سويف إلى القاهرة، إضافة إلى الانتهاء من أعمال إنشاء الكوبري العلوي في اتجاه من القاهرة إلى بني سويف بطولى 900 متر شاملة المطالع والمنازل، ومكون من حارتين، حيث يتم تنفيذ بعض اللمسات النهائية والتي تتضمن رصف البلاطة العلوية وتركيب أعمدة الإنارة والترابزين وربط رصف المطالع والمنازل بالطريق.

محافظ بني سويف يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بكوبري الميمون

وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى، والبدء في أعمال المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة، والتي تضمن إنشاء كوبري ثان بجوار كوبري المرحلة الأولى، بجانب طريق خدمة سطحى موازي له، وهو ما سيسهم فى القضاء على مشكلة التكدس المرورى والزحام على الطريق الزراعي والمزلقان بمدخل الميمون التي تعتبر من أكبر قرى المحافظة، موجها بالمتابعة المستمرة لموقف الأعمال وإعداد تقرير أسبوعي يتضمن نسب التنفيذ الفعلية، حتى الانتهاء من المشروع بالكامل، مع التنسيق بين الوحدة المحلية والمرور لتوفير الحلول والاجراءات اللازمة لتحقيق السيولة المرورية و تخفيف الزحام والتكدس المروري،خاصة في وقت الذروة بما لا يؤثر على سير الأعمال.

رافق المحافظ خلال الزيارة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهم النائب أحمد محسن مبارك، والدكتورة مني عبدالله، والنائب محمد سيد جنيدي، والمهندس طارق الجزار مديرعام فرع الهيئة العامة للطرق والكباري، والمحاسب محمد بكرى رئيس مركز ومدينة الواسطى، والمحاسب شريف ياسين رئيس قرية الميمون.