محافظ بني سويف: 50 مليون جنيه مشاركات مجتمعية خلال 3 شهور

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار الجهود التنفيذية الخاصة بتوفير التسهيلات اللازمة لتفعيل دور المشاركة المجتمعية في دعم خطط الدولة التنموية، لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بمستوى وجودة حياة المواطنين، والتواصل الدائم والمباشر مع الجمعيات والمؤسسات المجتمعية والقطاع الخاص للتعامل السريع والفعال مع أية معوقات قد تطرأ خلال تنفيذ المجهودات والمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال المشاركة المجتمعية.

محافظ بني سويف يوجه بإعداد تقرير شهري عن جهود المجتمع المدني

كما وجه محافظ بني سويف بإعداد تقرير شهري عن جهود المجتمع المدني، التي يتم تنفيذها من خلال وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي، والتي تم إعددها لأول مرة، والتي وقعت عليها أكثر من 40 جمعية، وتستهدف الوثيقة 120 جمعية ومؤسسة، والتي ساهمت في تنظيم العمل والجهود الأهلية في مختلف المجالات، لاسيما في الدفع بالمبادرات التنموية في مقدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

محافظ بني سويف يناقش تقرير إدارة التعاون الدولي

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير الذي أعدته إدارة التعاون الدولي وقامت بعرضها نهى محمد مدير الإدارة، وتضمن الإشارة إلى قيمة ومجالات المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة في الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2021، حيث شهدت الجهود تنوعا ملحوظا، ساهم في دفع جهود الدولة التنموية، والمبادرات الرئاسية في مختلف القطاعات، لاسيما مبادرة حياة كريمة والتي يجري تنفيذها في 66 قرية وتوابعها بمركزي ناصر وببا بتكلفة تزيد عن الـ 12 مليار جنيه.

وكشف محافظ بني سويف أن التقرير تضمن أن الربع الثالث من العام الحالي 2021، شهد مساهمة مجتمعية لخمس جمعيات أهلية: وهي مؤسسة مصر الخير، وجمعية الأورمان، ومؤسسة الكرمة، ومؤسسة نهضة بني سويف، والهيئة القبطية الإنجيلية، قد تخطت قيمة الـ 50 مليون جنيه، والتي استفاد منها ما يزيد عن 84 ألف مواطن، وذلك خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، حيث تنوعت المساهمات المجتمعية في العديد من الأنشطة والمجالات وحجم التمويل، والتي شملت قطاعات المساعدات الاجتماعية والمشروعات الصغيرة وإعادة تأهيل المساكن الريفية.