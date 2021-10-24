«درة» يتفقد مشروع تجميع مياه الصرف بدرنكة الجديدة

تفقد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الوضع التنفيذي لمشروع نظام تجميع مياه الصرف الصحي في قرى درنكة ودرنكة الجديدة التابعة لمركز أسيوط، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن مشروع دعم حلول المياه المتكاملة، بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيها لتحقيق استفادة لـ8 آلاف نسمة فضلا عن 400 ألف زائر سنويا لمسار العائلة المقدسة.

جاء ذلك بحضور المقاولين والاستشاريين لمشروع قريتي دير درنكة ودرنكة الجديدة واستمع درة للعرض التقديمي عن مكونات المشروع والذي يشمل 3 محطات رفع «محطة دير درنكة الفرعية، محطة رفع دير درنكة المدمجة، محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية»، و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار، 9 كيلو متر طولي خطوط الطرد، و3 آلاف وصلة منزلية.

وأكد درة أهمية الالتزام بالجدول الزمني للأعمال التنفيذية للمشروع لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع طبقا لجدوله الزمني ومواجة كل التحديات التي تحول دون نهو الأعمال في الموعد المحدد، وأشار إلى أنه سيجري زيارة تفقدية لمتابعة نسبة تنفيذ المشروع على أرض الواقع، وذلك للوقوف على ما تم بالمشروع.

وأوصى درة بضرورة تجهيز غرفة عمليات بجميع مواقع العمل لمتابعة الأعمال التنفيذية الجارية ومتابعة الأحداث أولا بأول وتواجد لجنة الإشراف ومستشاري التنفيذ بميدان العمل للوقوف على المستجدات بصفة دورية لجني ثمار الاستفادة من المشروع وتلافي الملاحظات بأقصى سرعة ممكنة.