مياه أسيوط: 228 مليون جنيه لخطة إحلال وتجديد الشبكات والمعدات

قال اللواء مهندس هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن الشركة خصصت 228 مليون جنيه لعمليات الإحلال والتجديد، في إطار خطة الإحلال والتجديد الذي تقوم به الشركة وتستهدف توفير كوب مياه نظيف طبقا للمعايير القياسية لجودة مياه الشرب وتوفير كميات المياه المناسبة للمواطنين.

ولفت في بيان صحفي، اليوم، إلى أن ذلك يأتى في إطار الخطة الشاملة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالصعيد والنهوض بالمشروعات التنموية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

الإنتهاء من حصر المناطق الواجب تعزيزها بخدمات المياه والصرف الصحي

وأضاف رئيس مياه أسيوط، أن الشركة انتهت من حصر المناطق التي تشهد توسعات والمناطق الواجب تعزيزها من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتتمثل في الامتدادات العمرانية المستجدة وخطوط المياه أو الصرف الصحي، وتحتاج إلى إحلال وتجديد.

وتابع «درة»، أن الخطة السنوية للإحلال والتجديد تضمنت أيضا تحديث الأسطول الميكانيكى بعدد 14 معدة وإدراج 11 مشروعاََ لإحلال وتجديد محطات مياه شرب وصرف صحي وذلك ضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادي الجديد للعام المالي الجاري، بتكلفة 114 مليون جنيه و تشمل إحلال وتجديد محطات تنقية مياه الشرب بقرى مراكز الخارجة والداخلة وباريس وبلاط، وحفر 5 آبار مياه شرب بذات المراكز، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات صرف صحي على مستوى المحافظة.

وأكد أن خطة الإحلال والتجديد تهدف لتحقيق تغطية متكاملة لخدمات المياه والصرف الصحي على مستوى المحافظة، في إطار تكليفات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشدداً على نهو الأعمال في موعدها طبقا للجدول الزمني المحدد لها وذلك للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين.