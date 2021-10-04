مياه أسيوط: ملتزمون بالجدول الزمني لمشروعات «حياة كريمة»

عقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ثلاثة اجتماعات متتالية لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية. رئيس الشركة: الالتزام بالجدول الزمني لنهو الأعمال

وأكد رئيس الشركة على أهمية الإلتزام بالجدول الزمني ووضع برامج العمل مدعمة بالمواعيد والمقايسات الخاصة بنهو الأعمال التنفيذية للمشروعات من أعمال توسعات وإنشاء بعدد 6 محطات مرشحة، وإنشاء محطة مرشحة جديدة بما يضمن إضافة 178 ألف م3/يوم من كمية المياه، وإعادة تأهيل 7 محطات قائمة بإجمالي تحسين طاقات 280.6 ألف م3/يوم من كمية المياه، ومد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة وتنفيذ غرف محابس ووصلات منزلية.

وأضاف أن الأعمال تشمل أيضا إحلال وتجديد خطوط الاسبستوس وتنفيذ 24 ألف وصلة منزلية وشراء 245 جهاز قياس، ومد 90 كم شبكات صرف صحي لخدمة 52 ألف نسمة بعدد 18 منطقة تجمع تابعة للقرى، وإنشاء وحدتي معالجة أملاح الحديد والمنجنيز بما يضمن إضافة 16ألف م3/يوم من كمية المياه وإحلال وتجديد عدد 30 بئرا إرتوازيا لتضيف 39 ألف م3/يوم من كمية المياه.

ووجه «عبد الغفار»، إلى أهمية الالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل حرصاً على سلامة القائمين بالعمل والسادة المواطنين، فضلا عن أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد، فضلا عن ضرورة إنشاء مقر توعوى بكل مناطق العمل ليكون على أتم استعداد لاستقبال استفسارات المواطنين وشكواهم ويكون له الجانب الأكبر فى توعيتهم بأهمية الحفاظ على المشروع وكيفية استخدامه الاستخدام الذي يضمن إطالة عمره وبالتالى تحقيق أكبر استفادة منه.