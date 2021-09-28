إحلال وتجديد معامل «مياه» أسيوط بتكلفة 650 ألف جنيه

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن الشركة أنفقت 650 ألف جنيه في أعمال الإحلال والتجديد للمعامل والشبكات، واستكمال توريد أجهزة معملية، وتوفير الاحتياجات الكيميائية والمعملية.

200 ألف جنيه لأعمال الصيانة بمعمل البدري

وأضاف عبد الغفار، أن الشركة تولى اهتماماً بالغاً بقطاع المعامل، على وجه الخصوص، حيث يشهد القطاع طفرة ملموسة سعيا للحصول على شهادة الأيزو، فضلا عن صرف 200 ألف جنيه لأعمال الصيانة بمعمل البدري، بالإضافة إلى تدريب أبناء الشركة من الكيميائيين والفنيين للنهوض بمستوى الأداء.

وقال الدكتور إسلام حسانين، رئيس قطاع المعامل بالشركة، إن هذه الطفرة الملموسة ساهمت في تحسين الأداء، ومعالجة الشكاوي الواردة بخصوص جودة المياه، ومتابعة الإجراءات التصحيحية لتلافى تلك الشكاوى، لتحقيق المزيد من الجودة.

وتواصل الشركة اهتمامها بنوعية المياه المقدمة للمواطنين، فضلا عن السعي الجاد للوصول بها إلى المعايير القياسية العالمية التي حددتها منظمة الصحة العالمية، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات لضمان جودة المياه المنتجة عن طريق: سحب العينات بصفة دورية، وإجراء التحاليل الكيميائية والبكترولوجية، وغسيل وتطهير الشبكات والخزانات والفلاتر والمروقات، وإحلال وتجديد الوسط الترشيحي، ومعايرة طلمبات الشبة، ومتابعة تنظيف حرم مآخذ المحطات المرشحة من الحشائش، ومتابعة كفاءة عمل منظومات الكلور ووحدات الحديد والمنجنيز المدعمة بها المحطات، ومتابعة عمل الآبار الجديدة، وتحديد المحابس وأبواش الحريق على برنامج «Gis»، وما إلى ذلك من إجراءات تهدف إلى تحسين جودة المياه المنتجة من ناحية والمحافظة على سلامة البيئة من ناحية أخرى.