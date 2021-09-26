«مياه أسيوط» تعلن أسماء الطلاب المقبولين للالتحاق بالمدرسة الفنية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن النتيجة النهائية لأسماء أولى دفعة من الطلاب المنطبق عليهم الشروط، تطبيقا لمعايير الكفاءة في الاختيار ولضمان حسن السير، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وذلك للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد للعام الدراسي 2021_ 2022.

المدرسة تقبل الطلاب المتقدمين من 7 محافظات

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن المدرسة تقبل الطلاب المتقدمين من محافظات( أسيوط والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، والأقصر، ومحافظة أسوان).

وصرح «صلاح» أنه على المقبولين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد تقديم المستندات والأوراق المطلوبة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2021، وحتي يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021م ، وذلك بمنطقة أسيوط الجديدة بجوار الوحدة الصحية.

وشدد على أهمية الالتزام بتسليم الأوراق المطلوبة فى المواعيد المحددة ، لأنه فى حالة تأخر الطالب عن تلك المواعيد سيتم استبعاد اسمه من كشوف المقبولين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية.

وأضاف رئيس شركة أسيوط أنه بعد الانتهاء من استلام الملفات سيتم تحصيل المصروفات المدرسية فى المعاد الذى سوف يتم تحديده والإعلان عنه، ولمعرفة الأوراق المطلوبة اضغط على الرابط التالي

http://www.bnscww.com/school.aspx

موقع المدرسة الثانوية الفنية بمحافظة أسيوط

https://www.google.com/maps/place/27%C2%B017'09.3%22N+31%C2%B017'03.8%22E/@27.2863044,31.2865942,17.54z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d27.2859194!4d31.2843988?hl=ar