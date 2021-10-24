تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شاب بالشرقية.. سرقوا هاتفه لشراء هيروين

قررت محكمة جنايات بلبيس بمحافظة الشرقية، في جلستها التي عقدت، منذ قليل، تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل طالب لسرقة الـ«توك توك» الذي يعمل عليه، إلى جلسة نهاية الشهر الجاري.

العثور على جثة سائق «توك توك»

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد بتلقي المركز بلاغ بالعثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات، وملقاة ناحية مصرف أسفل كوبري العباسة التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الجثة لشاب يدعى «محمد وليد حافظ»، 21 عامًا، سائق «توك توك»، ومقيم بقرية الأسدية التابعة لمركز أبو حماد.

فريق أمني يتوصل إلى المتهمين

وبمعاينة الجثة، تبين إصابة الشاب بعدة طعنات في عنقه وأنحاء متفرقة من جسده ما أدى لوفاته ونُقلت الجثة إلى مستشفى أبو حماد المركزي، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان. وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث لشكف غموض وملابسات الواقعة، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص ارتكبوا الجريمة بهدف السرقة، وهم كل من «حسين . ا .ل»، 26 عامًا، و«محمد . ع . ع»، 25 عامًا، و«جمال . س . أ»، 22 عامًا.

إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، حيث قام صديقه باستدراجه بحجة توصيله ثم قاموا بالاعتداء عليه بالضرب بسلاح أبيض، وقام بسرقة هاتفه، وبعدما تأكدوا أنه فارق الحياة سارعوا بالفرار تاركين الـ«توك توك» خشية افتضاح أمرهم.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وأرشد المتهم الأول عن مكان الهاتف، حيث قام ببيعه بـ300 جنيه لشراء تذكرتين هيروين.

وأحيل المتهمون إلى النيابة التي أمرت بحبسهم، وإحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.