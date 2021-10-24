وكيل «صحة الشرقية» يناقش خطة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، أمس السبت، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، بحضور مدير عام الطب العلاجي ونائبه، ومديري إدارات «المستشفيات، والجودة، ومكافحة العدوى، ونفقة الدولة، والرعاية الحرجة والعاجلة، والكلي، وبنوك الدم، والتفتيش المالي والإداري، والمتابعة بالمديرية».

مناقشة تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات

وناقش الاجتماع تقارير المرور الإشرافية على المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بالمحافظة، والوقوف على أوجه القصور في أداء العمل، وعرض السلبيات والإيجابيات، ووضع الحلول المناسبة ومناقشة احتياجات المستشفيات اللازمة؛ لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى، كما تم مناقشة تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

خطة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

كما ناقش وكيل الوزارة خطة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وعمل الفرق الطبية المتمركزة بمكاتب التطعيم داخل المستشفيات، مؤكدًا أهمية تطعيم جميع المترددين على المستشفى بلقاح كورونا.

وفي سياق متصل، عقد وكيل الوزارة اجتماعًا آخر بمكتبه، مع النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب ناقش خلاله تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية داخل مستشفى منيا القمح المركزي، والخطة الزمنية للانتهاء من المبنى الجديد بالمستشفى، الذي يتم دعمه من خلال المجتمع المدني، ومناقشة تطوير عدد من منافذ تقديم الخدمة الطبية بمركز منيا القمح، لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.