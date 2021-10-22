ضبط 17 «طن مواد غذائية» داخل مصانع غير مرخصة في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

حملة مكبرة للمرور على المصانع

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت الرقابه التموينيه بمديرية التموين بتشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية ومحمود جبر المفتش بالإدارة للمرور على المصانع بنطاق الصالحية الجديدة وههيا .

وأسفرت الحمله عن تحرير محضر ضد صاحب مصنع مخللات بدون ترخيص بناحية الصالحيه وتم التحفظ على 6 أطنان و800 كجم بأصناف مختلفة، وتحرير محضر ضد مسؤل مصنع بسكويت وشيكولاته بناحية الصالحيه بدون ترخيص وتم التحفظ على نصف طن خامات ومنتج نهائي.

كما حررت الحملة محضرا ضد صاحب مصنع ملح طعام لإدارته بدون ترخيص بناحية الصالحية الجديده وتم التحفظ على 10 أطنان ملح طعام مكرر ناعم يودي.

من جهة أخرى، كلف محافظ الشرقية جميع الجهات التنفيذية بالتعاون مع الفريق الذي تم تشكيله من قِبل المحافظة لرصد ومتابعة شكاوى المواطنين وتوفير كافة الحلول اللازمة لها في أسرع وأقل وقت ممكن.

وفي هذا السياق، استجاب الفريق لأهالي قرية سماكين الغرب بمركز ومدينة الحسينية بعد استغاثتهم من انقطاع مياه الشرب عن نصف سكان القرية نتيجة كسر مواسير مياه الشرب من قبل مقاول الصرف الصحي المسؤول عن المشروع وذلك أثناء أعمال الحفر.