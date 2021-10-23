العثور على جثتين لأبناء عمومة من الشرقية مقتولين بطعنات في الدقهلية

عثر أهالي دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، على جثتين، بهما طعنات متفرقة على طريق «دكرنس - شربين»، وأبلغوا الأجهزة الأمنية، وجرى إخطار النيابة العامة، ونُقلت الجثتان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

ورود بلاغ بالعثور على جثتين

وأُبلغ مأمور مركز شرطة دكرنس، من إدارة شرطة النجدة، بعثور الأهالي على جثتين لشخصين في طريق شربين.

مباحث دكرنس تعاين الجثتين

وانتقل ضباط مباحث دكرنس إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثتين بهما طعنات متفرقة بالجسم، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن الجثتين لشخصين أبناء عام من مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، أحدهما يدعي «محمود م. م.»، 35 سنة، ونجل عمه ويدعى «عمرـ 20 سنة» وبهما طعنات متفرقة في الجسم.

آخر ظهور للمتوفين في عزاء بالشرقية

وأكد أسر الضحايا أن آخر ظهور للضحيتين كان في عزاء في مدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية مساء أمس الساعة 6:30 مساء، وأن المتوفى الثاني، زحف حوالي 5 أمتار على بطنه بعد إصابته في منطقة خلف محكمة دكرنس الابتدائية.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، أمرت نيابة دكرنس بنقل الجثتين إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحهما وبيان سبب الوفاة.

وتجمع أهالي المتوفين أمام مشرحة مستشفى المنصورة الدولي في انتظار صدور قرار النيابة العامة بدفنهما.

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت وفاة شخصين غرقا في مصرف «كرم» عندما حاولا إنقاذ طفلين من الغرق، إلا أنهما غرقا وتمكنت قوات الانقاذ من انتشال جثتيهما.