افتتاح أول وحدة قلب للأطفال في مستشفى بنها التعليمي

أعلنت الدكتورة فاطمة الشباسي، مدير عام مستشفي بنها التعليمي، افتتاح خدمات أول وحدة قلب الأطفال، بالتعاون مع قسم قلب الأطفال في المعهد القومي للقلب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة الخدمة الصحية، خاصة في مستشفى بنها التعليمي الجديد بعد افتتاح المبني الجديد وتحديث الخدمات فيه، تحت شعار «إدارة جديدة وفكر جديد»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور هالة زايد وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد فوزي رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

خريطة خدمات وحدة قلب الأطفال الجديدة بمستشفى بنها التعليمي

وأوضحت مدير مستشفى بنها التعليمي، أن الوحدة تقدم الخدمات التالية:

- العيادة الخارجية لتشخيص وعلاج الأمراض الخلقية لقلب الأطفال يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10 صباحاً.

- القسطرة العلاجية لأمراض القلب عند الأطفال، وتشمل توسيع الصمامات وغلق ثقب بين الأذينين أو البطينين وتوسيع الشريان الرئوي وتركيب دعامة الشريان الأورطى وغلق قناة شريانية.

- القسطرة التشخيصية على الشريان الرئوي، وقياس ضغط الشريان الرئوي.

وأشارت مدير المستشفى، أنه يمكن الحجز والاستفسار عن طريق الاتصال بالرقم التالي (01092288701).

زراعة أول جهاز منظم لضربات للقلب

في سياق آخر قالت الدكتور فاطمة الشباسي، مدير مستشفي بنها التعليمي، إن المستشفى نجح في زراعة أول جهاز منظم لضربات قلب ثنائي الحجرات لمريضة تعانى من قطع كامل بالضفيرة الكهربية، تحت إشراف الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، من خلال فريق طبي بقيادة الدكتور وائل مقلد رئيس قسم القلب بالمستشفى، ومعاونة الدكتورة أمل محمود أخصائي كهربية القلب.

تشغيل كامل لقسم الكلى والأقسام الجراحية والعيون

وأضافت مدير مستشفى بنها التعليمي، أن الفترة الماضية شهدت تشغيلا كاملا لقسم الكلى وكذلك أقسام الجراحة، حيث قام الدكتور محمد أبو الفتوح رئيس قسم طب وجراحة العين بإجراء أولى العمليات الجراحية في الجناح المخصص لعمليات العيون بمبنى الطوارئ بمستشفى بنها التعليمي، كما أجرى عمليتين ازالة مياه بيضاء لمريضين وذلك باستخدام جهاز الموجات فوق صوتية الفاكو.