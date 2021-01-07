تناقص عدد المترددين على قسم فرز مصابي كورونا بـ«بنها التعليمي»

كشف مستشفي بنها التعليمي بمحافظة القليوبية، والمخصص لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد، في بيان، تناقص أعداد المترددين علي قسم فرز الإصابات بالفيروس باستقبال المستشفى خلال اليومين الماضيين.

وجاء في البيان «الحمد لله، حالات الكشف في فرز كورونا بتقل بقالها يومين.. الرجاء الحذر، وإن شاء الله الموجة هتنكسر».

وشددت الدكتورة أمنية خليفة مدير المستشفى، على ضرورة الحذر خلال هذه الفترة بشدة، مشيرة إلى أن المستشفى سجلت حالة إصابة بالفيروس بين الأطقم الطبية لفني المعمل أحمد جمال، والمسؤول عن سحب المسحات في المستشفي، متمنية له الشفاء العاجل.

فيما وجهت المستشفى الشكر إلى الدكتور محمد غريب أخصائي الجراحة العامة، والذي يعد من أمهر أطباء الجراحة في بنها، وأكدت في بيان على «فيس بوك»، أن الطبيب نموذج يحتذى به في الأخلاق والاحترام، فهو متاح 24 ساعة في خدمة المستشفى والمريض.

واضاف البيان أن «غريب»، يعتبر من أول المشاركين والداعمين للمستشفى في أزمة كورونا، وكان يقف في وسط المرضى في الاستقبال لحل مشاكلهم، وتابع البيان «مهما كتبنا مش هنوفيك حقك.. كل بنها التعليمي بتحبك ياغريب».

وفي وقت سابق أعلن النائب عزيز سابق عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها حزب مستقبل وطن مبادرة جديدة للتكفل بإصلاح تسريب المياه بمستشفى حميات طوخن في إطار الوقوف مع الدولة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تسبب التسريب في تقليص عدد الأسرّة التي تخدم المرضي من 50 إلى 25 سريرًا، مشيرًا إلى إعادة العمل بالأماكن المتضررة مرة أخرى في غضون أيام، على أن تعمل المستشفى بكامل طاقتها.

يذكر أن إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، أجرت، اليوم الخميس، جولة تفقدية للمستشفيات التي تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا بالمحافظة، لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.