"بنها التعليمي" ينعى مديرة التمريض السابقة بعد وفاتها بكورونا

أعلن مستشفى بنها التعليمي وفاة مديرعام هيئة التمريض السابقة بالمستشفى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وقالت الدكتورة آمنية خليفة، مدير المستشفى أن مدير هيئة التمريض المتوفية بالكورونا، تم إحالتها إلى المعاش منذ 5 سنوات، نافية احتجازها بالمستشفى وإنما خضعت لعزل منزلي.

ونعت إدارة المستشفى عبر صفحتها الرسمية مدير عام هيئة التمريض السابقة "سهير سراج" وقدم جميع العاملين العزاء لأسرتها سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته و أن ينزل على أهلها السكينة و يلهمهم الصبر و السلوان

وأكدت عضوات فريق التمريض بالمستشفي أن الراحلة كانت مثالا وقدوة في العمل والتفاني في خدمة المرضي والمستشفى لم يبخل قط علي أحد بخبراتها ونجحت في إعداد جيل من التمريض كان له دور كبير في الإرتقاء بالخدمة الطبية ومواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت محافظة القليوبية، سجلت أمس الأربعاء 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وفقاً للبيانات الرسمية لمديرية الصحة، واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات للإصابة، بعد أن وصل عدد المصابين إلى 34 حالة، أمس، بينما سجلت 3 مدن أخرى صفر إصابة ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى أمس عند 10245 حالة.

فيما عقد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، اجتماعا مع فريق العمل بالمديرية، لمتابعة حالات العزل المنزلى ومرضى كورونا المحتجزين بمستشفيات العزل خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأوصي مدير صحة القليوبية، خلال الاجتماع، فريق الصيدلة الإكلينيكية بمتابعة تطبيق بروتوكول العلاج للحد من المضاعفات والوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد، كما أوصى بضرورة متابعة التزام التمريض بأساليب مكافحة العدوي والرعاية التمريضية المقدمة من قبل التمريض للمرضى، وذلك لرفع نسبة الشفاء وتقليل نسبة الوفيات في الفترة الراهنة.