لا تقبل والديك.. بنها التعليمي ينشر إرشادات للوقاية من كورونا

وجه مستشفى بنها التعليمي عددا من الإرشادات للمواطنين في ظل تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وشدد المستشفى علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والمحافظة علي كبار السن.

ونشرت إدارة المستشفى على صفحتها الرسمية: «لأن الناس الأكبر سنا أكثر عرضة للتأذي من كورونا، وجب علينا أن نكون حريصين عليهم ممنوع تقبيل رأس والدتك أو يد والدك.. كفاية سلام من بعيد حبك ليهم إنك تخاف عليهم».

وأكد المستشفى في منشور آخر: «الجلطات هي إحدى المضاعفات الخطيرة لكورونا في الحالات الشديدة، لذا فإن مضادات التجلط لها دور فعال في العلاج سواء كانت حقناً أم كأقراص عن طريق الفم و لكن لابد أن يتم هذا تحت إشراف طبي كامل».

كما نشرت الصفحة الرسمية للمستشفى عددا من الإشتراطات الخاصة بنقل المرضي الذين يعانون من ضيق تنفس للمستشفيات جاء فيها: «أهم حاجه لازم ناخد بالنا منها بالنسبه للمرضى اللي بيعانوا من ضيق تنفس أو نقص أكسجين قبل وأثناء نقلهم للمستشفى هو أن نوفر للمريض أسطوانة أكسجين و نشوف دكتور أو ممرض يحطه على الأكسجين ويحدد الكمية المناسبة والماسك المناسب عشان يتم نقله بأمان وعشان لو روحت مستشفى وما لقيتش مكان له في العنايه ما يعديش عليه وقت طويل والأكسجين ناقص عشان دا خطير وممكن يودي بحياته الموضوع ده مهم جداً وفعلا بينقذ الحياة ربنا يحفظكم جميعا».

وقالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير المستشفى، إن الأطقم الطبية وخاصة في قسم الفرز والعزل، لا تدخر جهدا لمواجهة الموجة الثانية للفيروس مشيرة إلى تراجع أعداد المترددين علي قسم فرز الإصابة بالكورونا في استقبال المستشفى خلال اليومين الماضيين.

وشددت على ضرورة الحذر بشدة مشيرة إلى أن المستشفي سجل حالة إصابة بالفيروس بين الاطقم الطبية لأحمد جمال فني المعمل والمسؤول عن سحب المسحات في المستشفي متمنية له الشفاء العاجل.