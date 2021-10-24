براءة متهم في قضية «خلية ميكروباص حلوان»

قضت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، ببراءة المتهم محمد حسن الخليل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية ميكروباص حلوان».

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، أصدرت حكمها على 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بخلية «ميكروباص حلوان»، التي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

وقضت المحكمة بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقا، وعاقبت 3 آخرين بالمشدد لمدة 15 سنة، و15 متهمًا آخرين بالسجن 10 سنوات، وبراءة 7 آخرين.

تعريض سلامة المجتمع للخطر

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة من الأول حتى الرابع عشر، انضموا إلى جماعة محظورة تعمل على منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي، بأنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر.

إمداد جماعة إرهابية بالأسلحة

وأضاف أمر الإحالة: «كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثاني والعشرين شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقدموا لبعض المتهمين مأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضائها لباقي المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بالأسلحة والذخائر وأموال ومعلومات».