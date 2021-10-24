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القضاء الإداري يعيد محمد مجاهد لانتخابات نادي سموحة

كتب:

محمد عيسى
12:01 م | الأحد 24 أكتوبر 2021
مجلس الدولة

مجلس الدولة

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمًا بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية باستبعاد محمد السيد مجاهد، من الترشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة.

وذكر مجاهد، في دعواه التي حملت رقم 57 لسنة 76 قضائية، أنّه رغم تقديمه لكل المستندات والأوراق التي تثبت صحة موقفه القانوني وأحقيته في الترشح للانتخابات، جرى استبعاده منها، مؤكدًا أنّ هذا النوع من مصادرة الحقوق غير مقبول ويمثل مصادرة لحق أعضاء الجمعية العمومية في اختيار من يمثلهم بشفافية وحياد.

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