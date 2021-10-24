وزير الري السنغالي: النمو السكاني يمثل تحديا كبيرا للدول لتوفير المياه

أكد سيرين مباي، وزير الموارد المائية بدولة السنغال، على أن النمو المتزايد للسكان يمثل تحديا كبيرا لجميع الدول في العالم كله، موضحا أن البلدان المختلفة اتخذت إجراءات مختلفة للتغلب على مشكلة نقص المياه.

وأضاف أنه لدينا تعاون كبير مع الدول العربية والإسلامية خاصة مصر من خلال تبادل الخبرات في مجالات المياه لضمان الأمن الغذائي وحماية الإنسان والبيئة مع استخدام الإجراءات المختلفة ضد الأمراض والأوبئة، ويجب على الجميع التحرك لضمان الأمن المائي.

العالم كله يحاول مواجهة التغيرات المناخية التي لديها قدرة على التأثير على الإنسان والطبيعة

وأشار إلى أن العالم كله يحاول مواجهة التغيرات المناخية التي لديها قدرة على التأثير على الإنسان والطبيعة، ولذلك يجب على الدول الكبرى أن تنظر للدول التي تعاني من نقص الإمكانيات في مواجهة نقص المياه بسبب التغيرات المناخية.

وزير الري السنغالي يوجه الشكر للرئيس السيسي

وأكد على أنه لديهم في السنغال إجراءات وخطط كبيرة لدعم السلام والتنمية من خلال المنتدى الدائم للمياه في داكار، مشددا على أن طموحهم تنظيم منتدى فعال على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وسنلتزم خلاله بترسيخ التنمية المستدامة ولإعطاء بعد استراتيجي ستنظم السنغال جلسات تحضير، و«لنا الشرف بدعوة الرئيس السيسي لضمان حماية المياه وتجديد العهد بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة».

وتابع: «تعمل مجموعات العمل في منتدى داكار للمياه 2022، وستحاول تقديم حلول عاجلة لأزمات المياه والمناخ ونحن مستعدون للاستفادة من منتتدى القاهرة للمياه في العمل للمنتدى بداكار، لأن أسبوع المياه بالقاهرة يمثل منصة كبيرة لتوفير الأمن المائي».