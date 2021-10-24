الصوفيون يجتمعون أخيرا في المغرب.. ألوان الكركرية تعود (صور)

تجمع مريدو وأتباع «الطريقة الصوفية الكركرية» في قرية مغربية بالقرب من مدينة الناظور شمالي البلاد للاحتفال بذكرى مولد النبي محمد، وذلك لأول مرة منذ ظهور جائحة فيروس كورونا.

تجمع أتباع الطريقة الصوفية الكركرية في المغرب

التقى المئات من أتباع الطريقة «الصوفية الكركرية» من فرنسا، وتونس، وساحل العاج ودول أخرى في احتفال الذكرى بالمولد النبوي، والذي استمر أسبوعًا.

وتتبع «الطريقة الكركرية» شكلًا صوفيا من الإسلام، ويتميزون بلباس فريد يشمل رداء متواضعًا ملونًا، وأحاط المريدون بقائدهم ومؤسس الطريقة، الشيخ محمد فوزي الكركري، حيث قبلوا يديه، وبايعوه وهم يهتفون، ويرددون تلاوات، وشكل المريدون حلقات في وقت لاحق، وتمايلوا ورقصوا بحماس، بحسب «أسوشيتد برس»

حظر المغرب التجمعات الدينية الكبيرة

وكانت المغرب قد منعت التجمعات الدينية منذ مارس 2020 حتى يوليو 2021، وأغلقت السلطات المساجد، إلى جانب آلاف الأضرحة الصوفية لفترات متفرقة.

الصوفية مصطلح فضفاض يضم مئات الحركات المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

هناك مئات الطرق الصوفية في المغرب، وتشجع المملكة وتدعم وجودها باعتبارها جماعات دينية معتدلة، فضلًا عن رغبة الرباط في الحفاظ على القوة الناعمة للطرق الصوفية عبر غرب وشمال إفريقيا.

انتقدت وسائل الإعلام الجزائرية وبعض الشخصيات الدينية الطريقة الكركرية عام 2017، لاعتقادهم أن النظام الذي أسسه المغرب بحقهم ينتهك الجزائر ويعد «غزوًا دينيًا».

مع ذلك، لا يزال أتباع الطريقة في الجزائر قادرين على السفر إلى المغرب هذا العام، رغم تدهور العلاقات بين البلدين، حيث قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع جارتها.

وقال خالد الجدوي، تونسي وأحد أتباع الطريقة يدرس علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد، إن الانضمام إلى الطريقة أفضل قرار في حياته، مؤكدًا أن اتباعه للطريقة أثر ذلك بشكل إيجابي على الجوانب الاجتماعية والعملية في حياته.

وصف عماد علي سعيد، باحث يمني، مدى فخره لكونه أحد تلاميذ الشيخ الكركري، مشيرًا إلى أنه علم بالطريقة خلال بحثه عن الطوائف الصوفية في المغرب، مؤكدًا أن تفوق علم الشيخ الكركري اقنعنه بالانضمام لطريقته.

أما محمد الشيباني، وهو رجل أعمال من موريتانيا، فقال إنه انضم للطريقة بعد بحث استمر 30 عامًا عن قائد ملهم عبر غرب وشمال إفريقيا، وأعرب عن سعادته بالتجمع مرة أخرى مع زملائه لأول مرة منذ ظهور الجائحة.