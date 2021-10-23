كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا A.Y.4.2.. يشكل 6% من إصابات كورونا

مع ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا، أعلنت السلطات البريطانية اكتشاف متحور جديد لكورونا، متفرع من سلالة دلتا وهو A.Y.4.2، وأوضحت الحكومة البريطانية أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في البلاد بعد اكتشاف المتحور الجديد، كما أعلنت السلطات الإسرائيلية، اكتشاف إصابة بالمتحور الجديد.

وتستعرض «الوطن»، فيما يلي، كل ما تريد معرفته عن A.Y.4.2:

- متحور A.Y.4.2 متفرع من سلالة دلتا شديدة العدوى، والتي ظهرت في الهند لأول مرة بداية الصيف الماضي.

- لم يتضح حتى الآن إن كان المتحور الجديد معديا بشكل أكبر.

- تشير الأرقام إلى أن هذه السلالة الجديدة تشكل 6% من الإصابات الجديدة بكورونا في بريطانيا.

- المتحور الجديد لا يزال نادرا، ولا يبدو أنه يشكل المخاطر التي تطرحها المتحورات الأخرى.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: «نتابع المتحور الجديد عن كثب ولن نتردد في اتخاذ إجراء إذا لزم الأمر ولكن لا شيء يوحي بأنه ينتشر بسرعة أعلى».

8 ملايين إجمالي إصابات كورونا في بريطانيا

فيما سجلت سلطات الصحة البريطانية 135 حالة وفاة، و44 ألفا و985 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ إجمالي وفيات كورونا في المملكة المتحدة 139 ألفا و461 حالة، بينما ارتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 8 ملايين و734 ألفا و934 إصابة.

فيما أعلنت وكالة الإعلام الروسية، الخميس الماضي، أن روسيا سجلت بعض حالات الإصابة بسلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا يُعتقد أنها أكثر عدوى من المتحور دلتا.

ظهور المتحور الجديد في روسيا وإسرائيل

ونقلت وكالة الإعلام عن كاميل خافيزوف، كبير الباحثين في هيئة حماية المستهلك وهي هيئة حكومية، إنه من المحتمل انتشار السلالة على نطاق واسع، ويتسبب ذلك في ارتفاع الإصابات الجديدة بكورونا، والتي بلغت بالفعل مستويات قياسية في روسيا وفقا لفرانس برس.