سقوط صاحب مخزن بـ20 ألف قطعة أدوات منزلية مجهولة بمدينة نصر

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على صاحب مخزن بحوزته كمية من الأدوات المنزلية مجهولة المصدر في مدينة نصر، وتحرر محضر بالواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الغش التجاري.

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مخزن أدوات منزلية - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من الأدوات المنزلية مجهولة وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أدوات منزلية مختلفة الأنواع

وعثر بداخل المخزن على المضبوطات 20190 قطعة أدوات منزلية مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهة المتهم اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.