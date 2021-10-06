مروان بابلو يتواصل مع نقابة الموسيقيين لإنهاء أزمته: «مليش دعوة»

قال المنتج محمد الشاعر، المسئول عن الأعمال الفنية للمطرب مروان بابلو، إن الأخير لم يستقبل مطرب الراب الفلسطيني شب جديد في الحفل الأخير الذي تسبب من خلاله «شب» في منع «بابلو» من الغناء، بعد تغييره كلمات ابتهال النقشبندي «مولاي إني ببابك قد بسطت يدي» إلى «مروان إني ببابك»، الأمر الذي أثار أزمة كبيرة رغم اعتذار الرابر الفلسطيني، وتأكيده أن «بابلو» ليس له علاقة بالأمر.

المسؤول عن أعمال مروان بابلو: تواصلنا مع نقابة الموسيقيين وهناك تفهم

وقال المنتج محمد الشاعر، في تصريحات تليفزيونية، إن فقرة مروان بابلو في الحفل الأخير، منفصلة تمامًا عن فقرة شب جديد، الذي صعد إلى المسرح وقدم فقرته قبل «بابلو»، ومن ثم كل فنان مسئول عن تصرفاته في الفقرة الخاصة به فقط.

واستطرد قائلًا: «نحن نحترم قرارات نقابة المهن الموسيقية، ولكن الخضة الحقيقية الهجوم الذي طال مروان بابلو من قِبل البعض عن طريق السوشيال ميديا، بالرغم من أن الموضوع برمته غير حقيقي، والفيديوهات موجودة ودليل على أن بابلو ليس له علاقة من قريب أو بعيد بما حدث من الأساس، وشب جديد وضح ذلك على حسابه بموقع انستجرام واعتذر عما بدر منه».

وتابع: بدأنا نتواصل مع نقابة الموسيقيين، وهناك تفهم بأن الأزمة ليس لها علاقة بمروان بابلو، ولم يقل ذلك بعكس ما تم تداوله على السوشيال ميديا.

شب جديد بعد أزمة مروان بابلو: كنت عفويًا ولم أقصد شيء

وكان مطرب الراب الفلسطيني شب جديد، أكد في تصريحات تليفزيونية، إنه من عشاق الشيخ النقشبندي، ودائمًا ما كان يستمع لابتهالاته وهو صغير، ومن ثم التعبير الذي قاله في الحفل الذي جمعه ومروان بابلو بشأن تغيير في عبارة «مولاي إنِ ببابك» جاء بشكل عفوي تمامًا.

وتابع: قدمت اعتذاري لنقابة الموسيقيين المصرية، وللشعب المصري ولجميع الأطراف المعنية بسبب الخطأ الذي صدر مني، وأتمنى ألا يأخذ الموضوع أكبر من حجمه.