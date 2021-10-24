نظمت وزارة البيئة حملة مكبرة لإزالة التعديات على محمية قارون بالفيوم، المخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته لحماية الموارد الطبيعية، والتي تعد حق الأجيال القادمة ولا بد من حمايتها والحفاظ عليها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمتابعة ملف التعديات على حدود المحميات والعمل على حلها.

وزيرة البيئة: إزالة كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحملة أسفرت عن إزالة تعديات واقعة على مساحة 161 فدانا بمحمية قارون، ضمن جهود الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي تتم على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز استخدامها.

وأوضحت «فؤاد» أن التعديات التي تم إزالتها تقع شمال بحيرة قارون بنطاق قرية منشأة طنطاوي بمحافظة الفيوم، وهي عبارة عن عدة مباني بمساحات مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.