أنشطة الزراعة والطب البيطري بأسبوع: إزالة تعديات وقوافل علاجية وفحوصات

أصدَر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد العاشر من إصدار «الزراعة في كل مصر» بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 5 وحتى 11 أكتوبر الجاري.

وأجرى مسؤولي مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، جولة على الحقل الإرشادي لمحصول بنجر السكر، ضمن أنشطة الحملة القومية للنهوض بمحصول بنجر السكر موسم 2021-2022 بمركز العياط، كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، عددًا من الندوات التوعوية والإرشادية، كذلك تمّ متابعة المواقع الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأطلقت مديرية الزراعة بالمنوفية، أول مزاد علني لبيع أقطان مزارعي المحافظة، كما تم تنظيم المؤتمر الإرشادي الموسع لمزارعي مركز أشمون حيث تم استعراض جهود القيادة السياسية ووزارة الزراعة في مجال النهوض بالقطاع الزراعي، كما تمّ 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية، مع فحص 17473 نخلة لمواجهة آفة سوسة النخيل الحمراء، إلى جانب عقد 53 ندوة، تناولت عددًا من الموضوعات على رأسها مراكز تجميع الألبان وتحديث الري، وخدمة المحاصيل الشتوية المختلفة.

فيما نفذت مديرية الطب البيطري بالغربية، 36 قافلة بيطرية علاجية بالمجان ضمن «حياة كريمة»، إلى جانب متابعة مديرية الزراعة بكفر الشيخ مراكز تجميع القطن وزراعات بنجر السكر ومنظومة كارت الفلاح.

وفي الشرقية، تمّ عقد ندوة إرشادية حول الممارسات الزراعية لمحصول القمح، كما فضلًا عن تحصن 53 ألفًا و222 رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للمراكز والمدن للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وعقد 191 ندوة توعوية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية.

وتواصل مديرية الطب البيطري الإسكندرية، حملاتها على الأسواق والمحلات لردع المخالفين، وتمّ ضبط 21 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفي بورسعيد تمّ جني الجنية الثانية لحقل من الحقول ال‘رشادية لمحصول القطن.

وجرى عقد يوم تدريبي بدمياط عن الإدارة المتكاملة لتغذية نباتات الخضر، فيما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم مؤتمر يوم المزارع بمركز إطسا، كما تمّ عقد الحفل الختامي وتسليم الشهادات للمجموعة التدريب الصيفي 2021 لطلبة كلية الزراعة جامعة الفيوم.

ونفذت مديرية الزراعة بجنوب سيناء حملة موسعة لمكافحة حشرة النمل الأبيض بالقري السياحية بشرم الشيخ ودهب ونويبع، كما تم فحص 2000 نخلة، مع توفير تقاوي محصولي القمح والشعير وبدء توزيعها على المزارعين بنصف الثمن، إلى جانب مشاركة المديرية في رعاية وتغذية الهجن وتنظيم سباق الهجن بشرم الشيخ، وأزالت مديرية الزراعة بأسوان، 12 حالة تعد على الأرض الزراعية بمركز دراو.