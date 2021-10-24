سقوط رجل أعمال هارب من تنفيذ 451 حكما قضائيا في المعادي

نجح رجال مباحث القاهرة، في ضبط محكوم عليه في 451 حكمًا قضائيًا متنوعًا بالمعادي.

تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول بإحدى شركات الاستثمار العقاري- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى محكوم عليه في 451 حكما قضائيا، من بينهم 26 حكما جزئيا ومستأنفًا «تبديد» بإجمالى حبس 34 سنة، 425 غرامة «مباني، سرقة تيار كهربائي»، بإجمالي غرامات مالية بلغت 11 مليونا و432 ألف جنيه.

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة 15 يومًا.

مسجل خطر سرق شقة مواطن بعد كسر «الكالون»

وفي سياق آخر، نجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على مسجل خطر سرق شقة مواطن بعد كسر الكالون بحلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من عامل، مقيم بدائرة القسم بأنه عقب عودته لمسكنه؛ اكتشف كسر كالون باب الشقة وسرقة هاتفي محمول، جهاز لاب توب، بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف بباب الشقة، وبعثرة بمحتوياتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبـة، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، عنصر إجرامي مقيم بدائرة القسـم، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الكالون»، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

باستدعاء المجي عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.