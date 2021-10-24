مرتضى منصور: أستلم الزمالك عقب مباراة الأهلي

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، على الحكم الصادر له من جانب محكمة القضاء الإداري بعودته لرئاسة القلعة البيضاء مرة أخرى، وبطلان قرار وزارة الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة النادي الأبيض المنتخب، مشددا على أن هذا الأمر يعد وساما على صدره، وانتصارا للعدالة.

وقال «منصور» في تصريحاته بعد الحكم: «هدفي الحفاظ على استقرار فريق الكرة، ولن أتسلم النادي وأنفذ الحكم إلا بعد انتهاء مباراة القمة أمام الأهلي، المحدد لها الخامس من نوفمبر المقبل، خاصة أن هدفي توفير الاستقرار للفريق الكروي الأول، وهذا ما ذكرته لوزير الشباب والرياضة» .

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