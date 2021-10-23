الاتحاد الأوروبي يحتفل بالأمم المتحدة ‎‎بمناسبة يومها العالمي

قال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن الشراكة القوية والديناميكية بين الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتحتاج أيضاً إلى المزيد من التطوير والتفاعل.

وأكد بوريل في بيان صادر بمناسبة إحتفال الإتحاد الأوروبي أمس، السبت، باليوم العالمي للأمم المتحدة، الذي يوافق 24 أكتوبر من كل عام، مؤكداً أهمية الإحتفال باليوم العالمي للأمم المتحدة في إحلال السلام والأمن، وتعزيز حقوق الإنسان، والإزدهار على الصعيد العالمي.

الدفاع عن عالمية حقوق الانسان وقيم الديمقراطية

وأضاف بوريل فى بيانه: يجب أن نستجيب للأزمات والتهديدات والتحديات العالمية التي لا يمكن لأي بلد أن تعالجها بمفردها، سواء كان ذلك في قضايا مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، أو مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ودعم بلدان العالم للتعافي منه، وإعادة البناء بشكل أفضل، مؤكداً علي ضرورة العمل جنبًا إلى جنب، للدفاع عن حماية عالمية حقوق الإنسان، وعدم قابليتها للتجزئة، والقيم الأساسية للديمقراطية وسيادة القانون.

وأوضح البيان أنه على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: نحن في نقطة إنعطاف في التاريخ، حيث أن العالم تغير بشكل هائل منذ تأسيس الأمم المتحدة قبل 76 عاماً.

الأمم المتحدة ومواجهة التحديات العالمية

ومن باب الفعالية والشرعية، يجب أن تكون الأمم المتحدة مجهزة تجهيزاً كاملاً لمواجهة التحديات العالمية متزايدة التعقيد والاستجابة للطلبات المتزايدة للمواطنين في جميع أنحاء العالم، وفي يوم الأمم المتحدة، نهنئ الأمم المتحدة وموظفيها على عملهم الحيوي في جميع أنحاء العالم، من افغانستان إلى مالي، والاتحاد الأوروبي عازم على مواصلة دعم الأمم المتحدة كمنتدى لا غنى عنه وقوة دافعة وراء تعددية شاملة وشبكة تعمل من أجل عالم أكثر أمانًا واستقراراً وازدهاراً للجميع.