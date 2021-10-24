النيابة تقدم صورًا ضوئية لقاضي «اقتحام الحدود»

قدمت النيابة العامة، صورا ضوئية من مخاطبات وقرارات انتداب القضاة؛ للتحقيق في قضية اقتحام الحدود، المتهم فيها الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، وذلك خلال جلسة إعادة محاكمته في القضية.

وأوضحت المحكمة، أنها تسلمت صورة ضوئية من القرار الصادر رقم 63 لسنة 2013 والصادر من المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب المستشار حسن حسني للمحكمة للقيام بعمل قاضي التحقيق، بتاريخ 28 أبريل 2013، وصورة ضوئية تحمل صورة توقيع رئيس محكمة استئناف القاهرة وصورة لخاتم شعار الجمهورية.

كما قدمت النيابة العامة صورة ضوئية من شهادة منسوبة لنيابة جنوب القاهرة المقيدة برقم 2414 لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة موضح فيها أسماء المتهمين المقيدة ضدهم القضية والاتهامات المنسوبة إليهم وانتهت إلى الحكم بالعقوبات الموضحة بالشهادة، وموضح بها أنه بالنسبة للمتهم محمود عزت إبراهيم، فقد صدر بحقه حكم بجلسة 8 أبريل 2020 بالسجن المؤبد.

اقتحام السجون

القضية تعود وقائعها إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، ووجهت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع «هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني»، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.

القبض على محمود عزت

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على الإرهابي محمود عزت، نهاية عام 2019، بعد سنوات من الهروب والتخفي، حيث تم ضبطه داخل فيلا بمنطقة التجمع الأول، لضلوعه في أعمال العنف والتخريب التى شهدتها البلاد، وتورط فيها عناصر وخلايا من جماعة الإخوان الإرهابية.