يوسف عثمان: أعود لـ«غرفة 207».. وعلاقة مميزة تجمعني بمحمود حميدة

يعيش الفنان الشاب يوسف عثمان حالة من النشاط الفني، إذ ينتظر عرض فيلمه «ريستا» المقرر طرحه في دور العرض السينمائي في نهاية العام الجاري، كما يستأنف تصوير مسلسل «غرفة 207» المأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، الذي سيعرض على منصة «شاهد» بعد الانتهاء من تصويره.

«غرفة 207» مكون من 10 حلقات

وكشف الفنان يوسف عثمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مسلسل «غرفة 207» ينتمي لدراما الرعب والتشويق، وتدور أحداثه في 10 حلقات، مشيرًا إلى قيام المؤلف تامر إبراهيم بمعالجة الرواية التي حملت توقيع الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، بشكل يحمل بصمة مختلفة، وهو من إخراج تامر عشري، ويعتبر هو العمل الثاني الذي يجمعهما بعد فيلم «فوتوكوبي».

وعن تفاصيل الدور الذي يؤديه «عثمان» ضمن أحداث المسلسل، قال: «أجسد دور مصطفى عامل مصعد في الفندق الذي تدور بداخله أحداث المسلسل، في حقبة الستينيات».

عودة فريق العمل إلى «لوكيشن» التصوير

ومن المقرر أن يعود فريق عمل المسلسل إلى «لوكيشن» التصوير مرة أخرى بعد فترة من التوقف، بسبب انشغال المخرج تامر عشري بالمشاركة في لجنة تحكيم الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي اختتم فعالياته يوم الجمعة الماضي.

وينتظر الفنان الشاب عرض أحدث أفلامه السينمائية «ريتسا»، نهاية العام الجاري، الذي تدور أحداثه في إطار من الرومانسية خلال فترة الخمسينات، ويشاركه البطولة مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، وعائشة بن أحمد بالإضافة أمير المصري، ومن إخراج أحمد يسري، وتأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف.

ويؤدي «عثمان» ضمن أحداث الفيلم نفس الشخصية الفنان محمود حميدة في فترة الشاب، ويدعى «حداد»، الذي يعود بعد فترة طويلة من الغياب بحثا عن الحب القديم في حياته.

«ريتسا» تجمع يوسف عثمان ومحمود حميدة للمرة الرابعة

وقال الفنان يوسف عثمان لـ «الوطن»، إن هناك علاقة قوية تجمعه بالفنان الكبير محمود حميدة، حيث يحرص بشكل دائم على أخذ رأيه في الأعمال التي تعرض عليه، متابعا: «علاقتنا بدأت من فيلم (بحب السيما) عندما أديت دور نجله خلال الأحداث، ولكن وقتها كنت مجرد طفل، وتعمقت العلاقة بيننا بشكل أكبر منذ أن تعاونا في فيلم (من ضهر راجل) ثم تكرر التعاون في فيلم (فوتوكوبي)».

وكشف «عثمان» عن العلاقة المميزة التي جمعته بحميدة في التعاون الرابع بينهما في فيلم «ريتسا»، حيث إن الاثنين يقدمان نفس الشخصية ولكن في مراحل عمرية مختلفة، وهو ما أدى إلى تقاربهم داخل الكواليس.

​وبالرغم أن يوسف عثمان شارك في أكثر من عمل في موسم الدراما الرمضانية 2021، إذ شارك في مسلسلي «هجمة مرتدة» و«كله بالحب»، إلا أنه لم يستقر على عمل درامي جديد للتواجد في الموسم الرمضاني 2022.

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