نقابة المعلمين: انتهاء أزمة التعدي على معلم بفايد بحبس ولي الأمر

كشفت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة محمد عبدالله الأمين العام، عن انتهاء أزمة المعلم عصام عبدالجواد بمدرسة «كسفريت الإعدادية» بفايد بمحافظة الإسماعيلية، بعد أن تعدى عليه ولي أمر داخل الفصل، بالسب أمام تلاميذه، مما استدعى قيام مدير المدرسة باستدعاء الشرطة، وتم إحالة القضية إلى النيابة التي قررت حجز ولي الأمر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أزمة معلم بفايد

وفور وصول شكوى المعلم، وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بمرافقة محامي من النقابة للمعلم في كل خطوات الأزمة، وقام سعد سالم رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بفايد، بمتابعة المحضر في مقر النيابة العامة، في الوقت الذي رافق محمد حساني أمين فرعية نقابة المعلمين بفايد ووكيل الإدارة التعليمية، للمعلم منذ خروجه من المدرسة حتى انتهاء كل الإجراءات، وعودة المعلم مرة أخرى لمدرسته.

رقم الشكاوى للمعلمين

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقي شكاوى المعلمين مع بدء الدراسة، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأديه رسالته في تربية وتعليم الأجيال.

من جانبه علق طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على قرار النيابة بحبس ولي الأمر، مشيدا بنزاهة القضاء المصري وبخاصة عقب إخلاء سبيل، المعلم الذي اعتدى عليه أحد أولياء الأمور، مؤكدا على أن جميع المعلمين كانوا يدا واحدة في واقعة التعدي على عصام عبدالجواد خبير العلوم بالمدرسة من أحد أولياء الأمور، وأن أي معلم له كل الدعم من الوزارة وعلى رأسها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرا إلى أنه ومنذ بداية الأزمة أولي اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اهتماما كبيرا حيث أكد أهمية الحفاظ على هيبة المعلم.