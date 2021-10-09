نقابة المعلمين تشكل غرفة عمليات مع بدء العام الدراسي

أعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أحوال المعلمين مع انطلاق العام الدراسي، وتلقي أي شكاوى والعمل على حلها، ومنها أي إصابات محتملة لفيروس كورونا، لسرعة التواصل مع الجهات الصحية وضمان تلقي المعلم الخدمة والرعاية المناسبة، على أن تكون غرفة العمليات برئاسة محمد عبدالله الأمين العام للنقابة.

زيارات ميدانية للمدارس من نقابة المعلمين

ووجه الزناتي جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، بالتعاون الكامل مع غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة، لسرعة حل أي مشاكل تخص المعلمين خلال العام الدراسي.

ووجه الزناتي، النقابات الفرعية واللجان النقابية بعمل زيارات ميدانية للمدارس، للاطمئنان على المعلمين والتأكد من اتباع شروط السلامة الصحية من ارتداء الكمامات وتوافر الكحول والمطهرات، للحفاظ على سلامتهم خلال عملهم، مشددا على توفير كل سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم في جو مستقر.

وهنأ خلف الزناتي، جميع معلمي مصر بمناسبة العودة للدراسة، مشيرا إلى أنه قرار صائب من الدولة بانتظام العملية التعليمية في المدارس التي تحقق أفضل طريقة لتعليم الطلاب، نظرا للدور الكبير الذي يلعبه المعلم في تشكيل عقل ووجدان طلابه، وبث القيم وروح الوطنية وحب التعلم فيهم.

رقم واتس لشكاوى المعلمين

وأوضح محمد عبدالله، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، ورئيس غرفة عمليات النقابة، أنه تم تخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقي شكاوى المعلمين مع بدء الدراسة، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأديه رسالته في تربية وتعليم الأجيال، ‏وأضاف أن غرفة العمليات المركزية سوف تتلقى أي شكوى على مدار اليوم الدراسي لحلها فورا.