عاجل.. «الهيئة الهندسية» تنظم مسابقة لاسم وشعار «العاصمة الجديدة»

نظمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مسابقة يشارك بها أبناء الشعب المصري العظيم كافة، بالأفكار والمقترحات لاختيار اسم للعاصمة الجديدة وصياغة جملة دعائية، إضافة إلى تصميم شعار مبتكر وهوية بصرية مميزة، تعكس رؤية الدولة من إنشاء مدن ذكية جديدة والنهوض بالمجتمع من خلال العلم والفن والابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على الاستفادة من إبداعات أبناء الشعب المصري في المشروعات القومية التي تشرف على تنفيذها، وفي إطار الاستعدادات لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، كما تهدف لتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في البناء والتطوير لتحقيق نهضة شاملة في شتى المجالات.

وتكون المشاركة في المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني فقط www.egbranding.eg، بينما يكون آخر موعد لاستقبال الأعمال عبر الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 18 من نوفمبر المقبل، وسيتم فحص وفرز وتقييم جميع الأعمال من خلال لجنة تضم نخبة من الخبراء والمفكرين والأدباء.