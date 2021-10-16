رئيس الهيئة الهندسية: ننفذ 310 وحدات سكنية بديلة للمناطق غير الآمنة

قال اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنَّ إجمالي الإسكان العادي الذي تنفذه الهيئة سيصل لـ310 وحدات سكنية للمناطق غير الآمنة بتكلفة 109 مليارات جنيه، موضحًا أنَّ ذلك سيتمّ في 86 منطقة.

تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية بـ15 مليار جنيه بمشروعات «الأسمرات 1 و2 و3»

وأوضح «الفار»، خلال حفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّه تمّ تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية بتكلفة 15 مليار جنيه، بمشروعات «الأسمرات 1، والأسمرات 2 والأسمرات 3»، مبينًا أنَّه تمّ إنشاء 425 عمارة سكنية بطاقة 18 ألفًا و164 وحدة سكنية، كما تمّ إنشاء «أهالينا 1 وأهالينا 2، وأهالينا 2» هي المخطط افتتاحها اليوم، بإجمالي 59 عمارة بطاقة 2500 وحدة سكنية.

وأضاف أنَّه تمّ تنفيذ مشروعي «المحروسة 1، والمحروسة 2» بالتنسيق مع محافظة القاهرة 199 عمارة بطاقة 4914 وحدة سكنية وتمّ تنفيذ «بشائر الخير 1، وبشائر الخير 2، وبشائر الخير 3» بمحافظة الإسكندرية، حيث تمّ تنفيذ 391 عمارة بطاقة 14117 وحدة سكنية.

تطوير شارعي «القومية» و«الحديدي» ورفع كفاءة اللاند سكيب والبنية التحتية

وأوضح أنَّ الهيئة الهندسية نفذت أعمال تطوير بمنطاق بحلوان، حيث تم تنفيذ تطوير لشارع «القومية» و«الحديدي» وتمّ رفع كفاءة «اللاند سكيب» والبنية التحتية، وتمّ العمل أيضًا بمنطقة رأس غارب وقت أحداث السيول التي تمت عام 2017، وكانت المدينة مبنية بطريقة غير مخططة بمجرى السيل، حيث تمّ تنفيذ 487 منزلًا و115 ورشة و14 مدرسة، وتمّ تطوير 46 منطقة غير مخططة بمحافظة القاهرة والجيزة من أسواق مجمعة وتطوير الشوارع وتركيب «الإنترلوك» ورفع كفاءة الأسواق التي كانت موجودة وأعمال الإنارة بالشوارع.