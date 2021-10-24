ضبط 24 قضية اتجار بالمخدرات و9 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بالقليوبية

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

نتائج الحملات الأمنية

وأسفرت جهود الحملات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:

- ضبط 9 قطع سلاح ناري وأبيض، عدد من الطلقات النارية بحوزة 6 متهمين.

- ضبط 24 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 30 متهما، لـ15 منهم معلومات جنائية.

- ضبط 3 مراقبين هاربين.

- تنفيذ 6474 حكما قضائيا متنوعا.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.