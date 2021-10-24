وزيرة بريطانية: المسافرون للخارج قد يحتاجون لجرعة ثالثة من لقاح كورونا

قد يحتاج الأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى الخارج للحصول على ثلاث جرعات من لقاح فيروس كورونا كوفيد-19 الصيف المقبل، وفقًا لما كشفته وزيرة الرعاية البريطانية جيليان كيجان.

وقالت «كيجان» إن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح يعتبرون حاليًا محصنين بالكامل، لكن هذا التعريف من المرجح أن «يتطور بمرور الوقت»، بحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

الحاصلون على جرعات لقاح معززة فقط محصنون بالكامل

وأوضحت وزيرة الرعاية البريطانية أن هذا الأمر يعني أنه قد يتم في نهاية المطاف تصنيف الحاصلين على جرعات لقاح معززة فقط على أنهم محصنون بالكامل ضد فيروس كورونا، وردا على سؤال عما إذا كان الأشخاص لن يتمكنوا من السفر ما لم يتلقوا جرعتهم الثالثة، قالت الوزيرة: «لا أعتقد ذلك»، وأضافت أن «النصيحة في الوقت الحالي هي الحصول على جرعتين ولكن بالطبع سيتطور ذلك بمرور الوقت مع ظهور الجرعة الثالثة».

تطوير مفهوم جواز سفر اللقاح المضاد لفيروس كورونا

ووفقًا للصحيفة البريطانية، قالت «كيجان»: «إنهما جرعتان في الوقت الحالي، لكنني متأكدة من أن مفهوم جواز سفر اللقاح سيتطور وسيكون هناك جرعات اللقاح المعززة، لأنه لن يكون جيدا على الأرجح للصيف المقبل».

وتنص القواعد الحالية في بريطانيا على أن من تلقوا جرعتين من لقاح كوفيد-19 يعتبرون محصنين بالكامل، ويمكنهم تجنب قيود الحجر الصحي أثناء السفر إلى الخارج.

لا خطط حاليًا لتغيير معايير التحصين الكامل

وقالت الحكومة البريطانية إنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لتغيير معايير التحصين الكامل، يأتي ذلك في وقت قد يتم فيه خفض فترة الانتظار بين الجرعة الثانية من اللقاح والجرعة المعززة من ستة أشهر إلى خمسة، في إطار خطط تردد أن الحكومة تدرسها حاليًا لتسريع عملية التطعيمات.