إصابات «كورونا» بـ كوريا الجنوبية تتجاوز الـ 351 ألف حالة

أعلنت «وكالة اللسيطرة على الأمراض» الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل البلاد، 1423 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و21 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 351899 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 2766 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

كما حققت سلطات كوريا الجنوبية، أمس السبت، هدفها في التطعيم الكامل لأكثر من 70% من سكان البلاد في وقت مبكر، مما كان مقررا وسط حملة التطعيم ضد «كورونا».

وكانت كوريا الجنوبية، بدأت في أواخر فبراير الماضي، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى البلاد.

وتلقى 35.94 مليون شخص جرعاتهم من لقاحات كورونا حتى الساعة 2 بعد ظهر أمس السبت بالتوقيست المحلي، أي نسبة 70% من سكان البلاد البالغ عددهم 51.3 مليون نسمة.

الصين تسجل 26 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا».. ولا وفيات

وفي الصين، قالت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم الأحد، إن البر الرئيسي لـ البلاد، سجل، امس السبت، 26 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا»، موضحة في تقرير يومي، أن 7 حالات تم تسجيلها في منغوليا الداخلية، و6 حالات في كل من قانسو ونينجشيا، و4 حالات في بكين، وحالة واحدة في كل من خبي، وهونان وشنشي.

واضافت اللجنة الصينية، أنه لم تسجل حالات جديدة يُشتبه بإصابتها أو وفيات متعلقة بالمرض، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى تسجيل 17 حالة إصابة جديدة وافدة بـ «كورونا» من بينها 8 حالات في تشجيانج، و4 في شنجهاي، وواحدة في كل من بكين، وهيلونججيانج، وقوانجدونج، وقوانجشي ويوننان.