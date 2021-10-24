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مفوض الاتحاد الأوروبي: قد نتجه لإنتاج لقاح كورونا في مصر

كتب:

نرمين عفيفي
03:44 م | الأحد 24 أكتوبر 2021
 مفوض الإتحاد الأوروبي لشؤن التوسع والجوار

 مفوض الإتحاد الأوروبي لشؤن التوسع والجوار

قال أوليفير فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، إنَّ التعاون مستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشددًا على احتمالية أنَّ الاتحاد الأوروبي يستثمر في مصر في قطاع الصحة فيما يخص إنتاج التطعيم الخاص بكورونا، خصوصًا مع امتلاك مصر للبنية التحتية للصناعة الدوائية.

مصر تمتلك بنية تحتية صناعية دوائية

جاء ذلك خلال كلمة مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، خلال مؤتمر صحفي له مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

 

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