تعرف على خريطة تلقى لقاح فيروس كورونا اليوم الأحد بإدارات دمياط الصحية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، عن أماكن ومواعيد تلقي المواطنين، لقاح فيروس كورونا بإدارات دمياط الخمس على مدار اليوم الأحد، مشيرة إلى بدء تلقي جرعات التطعيم من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء يوميًا.

تعرف على خريطة تلقى لقاح فيروس كورونا بإدارات دمياط

إدارة دمياط الصحية

المواعيد من التاسعة صباحا للثانية مساء بالمناطق التالية:

- محاكم « شطا - دمياط».

- مرور دمياط.

من الثانية مساء للتاسعة مساء

- كنيسة دمياط.

- الأعصر الأولى.

ـ الجرعة الثانية بالوحدة الصحية بالسنانية.

إدارة كفر البطيخ الصحية

من التاسعة صباحا للثالثة مساء

- محكمة دمياط الجديدة.

- مرور دمياط الجديدة.

من الثالثة مساء للتاسعة مساء

- الجرعة ثانية بالإدارة الصحية بكفر البطيخ.

- شركة موبكو.

إدارة كفر سعد الصحية

المواعيد من التاسعة صباحا للثانية مساء

- محكمة كفر سعد.

من الثانية مساء للتاسعة مساء

- الكنيسة بكفر سعد.

من التاسعة صباحا للتاسعة مساء

- قرية أبو سعادة.

- موقف كفر سعد.

إدارة فارسكور الصحية

المواعيد من التاسعة صباحا للثالثة مساء

- محكمة فارسكور.

- مرور فارسكور.

المواعيد من الثالثة عصرا للتاسعة مساء

- الوحدة الصحية بالغوابين.

- جرعة ثانية بالإدارة الصحية بفارسكور.

من التاسعة صباحا للتاسعة مساء

- الوحدة الصحية بقرية كرم ورزوق.

إدارة الزرقا الصحية

من التاسعة صباحا للثالثة مساء

- محكمة الزرقا.

من الثالثة عصرا للتاسعة مساء

- جرعة ثانية بالإدارة الصحية بالزرقا.

من التاسعة صباحا للتاسعة مساء

- الوحدة الصحية بسيف الدين.

- قرية عزبة جلال.

وكيل صحة دمياط يناشد أصحاب الأمراض المزمنة بالتطعيم

وطالب الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، المواطنين، بضرورة تلقي التطعيم، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وسرعة التسجيل على الموقع الذي خصصته وزارة الصحة من هـنــــا.