إصابات كورونا حول العام تتخطى حاجز الـ 244 مليون حالة

تجازوت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، حاجز 244 مليون حالة، منذ ظهوره في أواخر 2019، وسجلت الإصابات 244087632 حالة، فيما بلغت الوفيات نتيجة الإصابة بـ الفيروس 4958947 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 221156547 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» في بريطانيا إلى 139461 حالة

وفي بريطانيا، سجلت البلاد، أمس السبت، 44985 إصابة جديدة بـ«كورونا» و135 وفاة، وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8734934 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 139461 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جانبه، حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مواطني بلاده على تلقي الجرعة الثالثة من «لقاح كورونا» في أسرع وقت ممكن، وقال، إن اللقاحات ستساعد بلاده على تجاوز هذا الشتاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأضاف: «لقد أحرزنا تقدما هائلا، لكن عملنا لم يكتمل بعد، ونعلم أن الحماية التي توفرها اللقاحات قد تضعف بعد 6 أشهر ولحمايتك وحماية أحبائك ومن حولك، من فضلك، احصل على جرعة معززة بمجرد تلقيك الدعوة لذلك».

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 306 وفيات جديدة بـ«كورونا»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 286259 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات في البرازيل إلى 605457 حالة وفاة، بعد تسجيل السلطات الصحية، أمس السبت، 318 حالة وفاة جراء الإصابة بـ الفيروس.

عربيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس السبت، تسجيل 627 إصابة جديدة بـ«كورونا» و4 وفيات، لتصل حصيلة الإصابات في البلاد إلى 637312 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 8449 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 424 إصابة بـ«كورونا» و6 حالات وفاة، ليقترب مجموع الإصابات في البلاد من مليون حالة، ووصل إجمالي الإصابات إلى 944076 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس إلى 14606 حالة.

ارتفاع حالات الشفاء من الفيروس بـ سوريا إلى 25606 حالة

وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 300 إصابة جديدة بـ«كورونا» و14 حالة وفاة، وشفاء 102 حالة، وقالت الوزارة السورية، في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع منذ تسجيل أول إصابة بـ الفيروس في 22 مارس 2020، إلى 41222، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 2492 حالة، بينما زادت حالات الشفاء من «كورونا» في البلاد إلى 25606 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».