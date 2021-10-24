التضامن: 7 مميزات لإلحاق الأطفال بالحضانات من سن يوم حتى 4 سنوات

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحضانات تلعب دورا مهما للأطفال من سن يوم حتى 4 سنوات، مشيرة خلال افتتاحها حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، إلى أن الحضانات تلعب دورا مهما في حياة الأطفال.

وأوضحت «القباج» أن دور الحضانات يتمثل فيما يلي:

- التأكيد على تغذية الأطفال وتطعيماتهم.

- معرفة إذا كان هناك صعوبة في التعلم لدى الطفل داخل الحضانة.

- اكتشاف أية بوادر إعاقة، حيث يجري اكتشاف هذه الإعاقات داخل الحضانات، واكتشاف أية مشكلات صحية.

- مساعدة الأم في تنشئة الطفل.

- الحضانة تساعد الطفل على التعامل مع أقرانه من الأطفال.

- المساهمة في توسع مدارك الطفل في التعليم، وتطوير مهاراته.

- اكتشاف عيوب شخصية الطفل.

توفير حضانات آمنة ومرخصة بمستوى جيد

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يجري العمل مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في المحافظات المختلفة، على توفير حضانات آمنة بمستوى جيد، على أن تكون الحضانة مرخصة ومطابقة للشروط الآمنة لاستقبال ابنك أو ابنتك، مشيرة إلى أن الحضانات لها أهمية كبيرة بالنسبة للأم، تتمثل فيما يلي:

- تستطيع أن تستغل وقت فراغها لكي تهتم ببيتها وتساعد زوجها.

- تستطيع الاستفادة بوقتها من خلال عمل مشروع أو التدريب على مهارات عملية تساعدها على تحسين دخل أسرتها وهي مطمئنة على أولادها في حضانة مرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي.

محو أمية الأمهات وإتاحة مشروع صغيرة

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اطلاق حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل»، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على محو أمية الأمهات، وإتاحة مشروع صغير، وإتاحة كشف الصحة الإنجابية وإتاحة وسيلة تنظيم الأسرة بالمجان، حيث يتم تقديم مساعدات عدة للأسرة، لافتة إلى أنه يجري التعامل مع الطفل من منظور الأسرة كلها، وليس الطفل فقط، ويجري رعاية الأم من خلال برنامج الألف يوم الأولى.