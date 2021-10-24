مبادرة جديدة لزيادة أعداد السياح: ربط البحر بالوادي

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة: «إن الوزارة بدأت في تنفيذ مبادرة «ربط البحر بالوادي» التي تتيح الفرصة للسائح القادم لزيارة المدن الشاطئية المصرية من زيارة المدن الآثرية والثقافية أيضًا، من خلال برنامج سياحي واحد.

تشغيل خط طيران بين شرم الشيخ والأقصر

وأوضحت «شلبي» في تصريحات لـ«الوطن»: «تشغيل خط طيران بين شرم الشيخ والأقصر الذي سيبدأ أولى رحلاته يوم 24 من أكتوبر برحلة واحدة أسبوعيًا بين الوجهتين سيكون باكورة الرحلات الجوية خلال الفترة الحالية التي تربط المدن الشاطئية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بنظيرتها بالصعيد».

تطوير الطريق البري بين الغردقة والأقصر

وأضافت: «وزارة السياحة تدرس حاليا مع وزارة النقل آليات تطويرالطريق البري الرابط بين الأقصر والغردقة وزيادة الإنارة به وإزالة أية عوائق منه وذلك للعمل على زيادة الحركة السياحية التي تستقبلها الأقصر من الغردقة عبر الرحلات اليومية البرية». مشيرة إلى أن الوزارة تأمل في زيادة الرحلات الأسبوعية بين شرم الشيخ والأقصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت، أن وجود برنامج واحد يجمع بين نمطي السياحة الأثرية والشاطئية سيرفع من قيمة المنتج السياحي المصري من حيث الجودة والسعر المباع به.

تجويد الخدمات المقدمة للسياح

وأشارت «شلبي» إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في كافة الخدمات المقدمة للسائح منذ وصوله لمصر وحتى مغادرته لها، موضحة أنه بداية من أول شهر نوفمبر المقبل فسيجرى بيع الغرف الفندقية وفقًا للحد الأدنى للأسعار بحيث يكون أقل سعر لبيع الغرفة بفندق فئة الـ 5 نجوم بـ 40 دولارا.

وأردفت: «فيما سيبلغ الحد الأدنى لبيع الغرفة بفندق الـ 4 نجوم 28 دولارا»، لافتة إلى إجراء محاسبة الفنادق ضريبيًا وفقًا لتلك الأسعار بداية من الشهر المقبل.

واختتمت نائب وزير السياحة والآثار، أن تطبيق الحد الأدنى لبيع الغرف بالفنادق سيسهم في زيادة مساهمة القطاع السياحي في الدخل القومي، كما سيرفع من قيمة الخدمة المقدمة للسائح ويقضي على ظاهرة حرق الأسعار.