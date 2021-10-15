الفنادق تستعد لتطبيق الحد الأدنى لبيع الغرف بإنهاء التعاقدات القديمة

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إن الفنادق ستنهي تعاقداتها الأقل من الحد الأدنى لبيع الفنادق نهاية شهر أكتوبر الجاري، موضحا أن الفنادق تستعد حاليا لتطبيق الحد الأدنى في بيع الغرف الفندقية، كما حددته وزارة السياحة، والذي ينص على بيع الغرفة بالفندق فئة الـ5 نجوم بـ40 دولارا في الليلة، وبـ28 دولارا بالنسبة للغرفة بالفنادق فئة الـ4 نجوم، والذي سيبدأ العمل به بداية من يوم 1 نوفمبر المقبل.

تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأضاف لـ«الوطن»، أن الاستعدادات لتطبيق القرار تتضمن تأكيد إنهاء التعاقدات الأقل من الحد الأدنى بحلول نهاية الشهر، وإعلان الأسعار الجديدة في الفنادق، وتأكيد الالتزام بتلك الأسعار مع بداية الشهر الجديد.

وأوضح أن الغرفة شددت على جميع فنادق الجمهورية بعدم تجاوز نسبة استقبال النزلاء بالفنادق عن النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار والمقررة بـ70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المضادة لفيروس كورونا، فضلا عن ضوابط التشغيل والقواعد الصحية، موضحا أن لجان وزارة السياحة تقوم بجولات تفتيشية مفاجئة للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات وتوقيع عقوبات على الفنادق التي تٌقصر في تنفيذ تلك الضوابط.

وأشار إلى أن الغرفة لم تطلب إلى الآن من وزارة السياحة والآثار زيادة نسب استقبال النزلاء بالمنشآت الفندقية لـ100% من السعة الاستيعابية للفنادق، موضحا أن الغرفة تنتظر حاليا النظر في معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الموسم السياحي الشتوي، فضلا عن معدلات الإصابات بين نزلاء الفنادق سواء أجانب أو مصريين بفيروس كورونا، علاوة عن العاملين بالمنشآت الفندقية؛ لتحديد إمكانية مطالبتها لوزارة السياحة لرفع تلك النسبة.

الفنادق المصرية جاهزة لاستقبال السياح

وأوضح أن الفنادق المصرية جاهزة لاستقبال الزيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري ،والذى بدأ الشهر الجاري، الذي يشهد زيادة في أعداد الرحلات السياحية الوافدة من كل من روسيا وأوكرانيا وألمانيا وبريطانيا، مشيرا إلى ان جميع مؤشرات الحجز الحالية والمستقبلية تشير إلى أن الربع الأخير من العام الجاري سيكون الأعلى في أعداد السياح الذين تستقبلهم المدن السياحية المصرية.