إزاي تعرف موقع وعنوان محكمة أون لاين لو عندك جلسة؟.. «عشان متوهش»

قضايا عدة تنظر بين أروقة المحاكم بعضها تعقد خارج محل إقامة أطراف القضايا أنفسهم، كونها تعقد في محل الواقعة وليست في محل سكنهم، وهو ما يدفع البعض للبحث عن طريقة تساعدهم في البحث عن عناوين المحاكم بمختلف أنواعها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، كيفية الحصول على مواقع المحاكم على مستوى الجمهورية، وفقا لوزارة العدل، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

خطوات الحصول على موقع وعنوان محكمة

- في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العدل من هنـــا.

- ثانيا يتم النزول لأسفل الصفحة الرسمية حتى تجد تبويب مواقع المحاكم.

- ثالثا يتم ملأ بيانات المطلوبة والمتعلقة بالمحكمة التي تريد الاستفسار عنها.

- رابعا يتم الضغط على عرض ليتم عرض خريطة المحكمة .

خدمات يقدمها موقع وزارة العدل «أون لاين»

ومن خلال النسخة التجريبية التي أطلقتها وزارة العدل، فإن المواطن يمكنه الاستفادة بـ4 خدمات حتى الآن، وهي على النحو التالي:

- الاستعلام عن رول جلسة.

- الاستعلام عن رول دعوى.

- الاستعلام عن موقف دعوى.

- الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.

أهمية الاستعلام عن القضايا بالمحاكم أون لاين

- معرفة قرار آخر جلسة صدر من المحكمة في الدعوى.

- معرفة معلومات عن جميع الدعاوى المقيدة برول معين.

- يمكن الاستعلام عن المعلومات الخاصة بالمحاكم الجنائية والمدنية، بدرجاتها الابتدائية والاستئناف والجزئية، ويمكن معرفة النتائج الآن.

- الاستعلام عن حالة الدعوى وجميع قراراتها السابقة وجلستها القادمة والخدمة عامة إلا أن تكون المعلومات محجوبة عن بعض الجمهور.

تكلفة الاستعلام عن القضايا بالمحاكم

- تقدم تلك الخدمة بشكل مجاني، مهما بلغ عدد مرات الاستعلام.

يذكر أن وزارة العدل أتاحت خدمة إلكترونية تتمثل في تقديم خدمات للجهات الطبية في دقائق، من خلال الهاتف المحمول أو الحاسب الآلي.