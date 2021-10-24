كواليس 3 أيام قضاها عمرو دياب في الغردقة.. تجاهل دينا الشربيني ورقص مع 4 فتيات

قضى الفنان الكبير عمرو دياب، 3 أيام في مدينة الجونة، أحيا خلالها عدة حفلات غنائية، بالإضافة إلى حفل زفاف خاص.

ورافقت «الوطن»، عمرو دياب في تلك الرحلة ورصدت تحركاته كاملة.

كواليس إقامة عمرو دياب في الجونة

دياب، وصل إلى الجونة رفقة عدد من أصدقائه؛ أبرزهم المنتج الفني موسى عيسى، ومروان أمين، والذي يعمل في إحدى كبرى شركات الاتصالات، وعمر إسلام رجل الأعمال وخطيب الفنانة نيللي كريم السابق.

ونزل الفنان عمرو دياب، في نفس الفندق الذي مكثت فيه الفنانة دينا الشربيني، والتي قابلته في أحد الأيام عن طريق الصدفة، ولكن الهضبة تجاهلها تماما.

«بطني وجعاني».. هكذا تهرب الهضبة من التصوير مع الجمهور

ورفض دياب، طيلة فترة إقامته في الفندق التصوير مع أي شخص كان يذهب لطب التصوير معه؛ متحججا بأنه يعاني من مغص في معدته، وحين أصر أحد المتواجدين في الفندق على التصوير مع الهضبة، رفض قائلا: «والله ما متصور معاك».

وكان دياب يقيم يوميا حفلات خاصة داخل السويت الخاص به والمطل على البحر مباشرة، حيث لم يكن هناك أي جيران له في تلك المنطقة وكان يمنع مرور أي شخص من أمام السويت الخاص به إلا للضرورة القصوى.

وظهر الهضبة خلال إحدى الحفلات رفقة أصدقائه الرجال، ومعهم 4 بنات، وظلوا يرقصون على أغنياته الجديدة «أنت الحظ، يا حظ، اتقل».