تفاصيل أول ظهور لـ عمرو دياب ودينا الشربيني: محاولات للصلح بينهما

بعد غياب الفنانة دينا الشربيني عن أى مناسبة او حفل للفنان عمرو دياب خلال الشهور الماضية، بسبب انفصالهما عن بعضهما البعض، للمرة الأولى يجتمع الثنائي في حفل زفاف واحد، لتقف الشربيني في الصفوف الأولى أمام عمرو دياب وتغني وترقص مع «المعازيم».

وعلم «الوطن» من مصادر مقربة للفنانة دينا الشربيني، أن حضور الثنائي حفل الزفاف كان لبداية الصلح بين الطرفين، خاصة أن العريس صديق مشترك بين دينا الشربيني وعمرو دياب.

ويعتبر ذلك الظهور الأولى لـ دينا الشربيني بعد فترة كبير من الانفصال، وظهرت عليها علامات السعادة خلال الفيديو المتداول، كما أنها قدمت أغنيتها الجديدة «فلتت مني»، وشاركها الجمهور الغناء والرقص.

وجاء تعليقات الجمهور على الفيديو ، «ياريت يرجعوا لبعض تاني»، وتعليق أخر «بجد ثنائي جيد وياريت نشوفهم مع بعض»، وتعليق أخر «لايقين على بعض أوي ومبسوطة إنهم رجعوا يتقابلوا تاني».

أخر أعمال الفنانة دينا الشربيني

مسلسل «قصر النيل» يعتبر أخر أعمال الفنانة دينا الشربيني، والذي شاركت فى بطولته بجانب صبرى فواز وريهام عبدالغفور وصلاح عبدالله وعمر السعيد ونبيل عيسي وناردين فرج وأحمد خالد صالح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك واخراج خالد مرعى.

دينا الشربيني تستعد لرمضان 2022

وتستعد الفنانة دينا الشربيني لعمل درامي جديد خلال شهر رمضان المقبل مع الفنان محمد رمضان، والمنتج محمد سعدي، والمخرج محمد ياسين، ومن المقرر الانتهاء من كتابة أكبر عدد من الحلقات خلال الفترة المقبلة، وتسليم الحلقات للممثلين في أقرب وقت استعدادًا لبدء التصوير وعرضه في رمضان 2022.