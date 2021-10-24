شيرين رضا تكشف حقيقة غضبها من خطبة ابنتها نور عمرو دياب

أعربت الفنانة شيرين رضا، عن سعادتها بخطبة ابنتها نور عمرو دياب، من شاب بريطاني من أصول أفريقية.

وأعلنت «نور» خطبتها من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ولكن لوحظ أن الفنانة شيرين رضا لم تقم بتهنئة ابنتها على تلك المنشورات؛ ما جعل البعض يزعم بأنها غير راضية عن تلك الخطبة، وهو الأمر الذي نفته الأخيرة عبر تصريحاتها لـ«الوطن».

شيرين : مش هبارك لبنتي كأني حد غريب

وقالت شيرين رضا: «أنا سعيدة جدا بخطوبة بنتى مش فاهمة إزاى يقولوا حاجة زى كدا بتمنلها السعادة وأنها تكون سعيدة مع الشخص اللى هي اختارته».

وأضافت شيرين: «مش فاهمة إزاى الناس مركزة مع فكرة أن مباركتلهاش على السوشيال ميديا، دى بنتى واحنا 24 ساعة بنتكلم مع بعض، إزاى هدخل اكتبلها على السوشيال ميديا كأنى حد غريب»، مؤكدة على سعادتها باتخاذ ابنتها تلك الخطوة.

قرار بنتي بالخطوبة يخصها لوحدها

وأشارت إلى ابنتها تأخذ رأيها في كل التفاصيل الخاصة بخطبتها وزواجها، كما أنها تأخذ نصيحتها بكل شيء يتعلق بحياتها، مشيرة إلى أنها على الرغم رفضها لفكرة الزواج، إلا أن قرار ابنتها بهذه الخطوة في حياتها أمر يخصها بمفردها.

يذكر أن نور عمرو دياب، أعلنت مؤخرا عبر صفحتها الخاصة على موقع انستجرام، خبر خطبتها، كما كشفت أنه الشخص الذي ارتبطت به بريطاني من أصل أفريقي، لافتة إلى أنها في مرحلة التحضير للزواج حاليًا.