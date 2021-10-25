طبيب يوضح 3 طرق لعلاج جفاف العيون.. منها شرب الماء

قال الدكتور فتحي هاني، استشاري طب وجراحة العيون والحنجرة، إنه في حالة المعاناة من احمرار في العين أو تهيجها أو خدشها، فقد تكون مصابا بمتلازمة جفاف العين، وعلى الرغم من أن هذه الحالة شائعة بين الفئات العمرية المتوسطة وكبار السن، إلا أن العديد من العوامل البيئية ونمط الحياة تزيد من حدوث جفاف العين بين الأطفال والفئات العمرية الصغيرة، وتحدث متلازمة العين الجافة عندما تكون الغدد الدمعية غير قادرة على ترطيب العينين، مما قد يسبب عدم الراحة والألم.

نقص الرطوبة في العين ينتج عن العيش في أماكن مكيفة الهواء

وأضاف «هاني» في تصريحات لـ«الوطن» أن نقص الرطوبة في العين ينتج عن العيش في أماكن مكيفة الهواء، أو أثناء الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر لساعات طويلة، أو ضعف الإضاءة، أو الانخراط في أنشطة تتطلب تركيزا، يمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية وعدم التوازن الهرموني والحساسية والشيخوخة إلى جفاف العين، يمكن أن يكون جفاف العيون المزمن.

طرق طبيعية لعلاج جفاف العين

وأشار إلى بعض الطرق التلقيدية التي يمكن للأشخاص الذين يعانون من جفاف العيون باتباع بعض الخطوات مثل:

حافظ على رطوبة العينين

يتطلب سطح العين كمية كافية من الرطوبة ليعمل بشكل صحيح، ويعتبر شرب الماء العادي هو الأفضل لضمان عمل الغدد الدمعية المسؤولة عن إطلاق السوائل لتطهير العين وحمايتها، ويساعد الحفاظ على رطوبة الجسم في إنتاج كمية كافية من الدموع، كما يجب التقليل من تناول المشروبات التي تؤدي إلى جفاف الجسم، مثل القهوة أو الكحول أو المشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين، مع ضرورة زيادة من تناول الفاكهة الغنية بالمياه مثل البطيخ، والخوخ، والخيار، والفراولة.

زيادة الأحماض الدهنية الأساسية في الوجبات الغذائية

يمكن أن يساعد دمج الأطعمة الغنية بأحماض الدهنية في النظام الغذائي في الحفاظ على صحة العين، فإن استهلاك كميات كافية من الأحماض الدهنية الأساسية يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة جفاف العين، مما يساعد على معالجة عوامل الخطر الالتهابية التي يمكن أن تؤدي إلى حالات جفاف العين. بعض الأطعمة الغنية بالاحماض الدهنية تشمل بذور الكتان والبيض والأسماك الدهنية والجوز والبيض.

اغسل عينيك كل يوم

إذا كنت تضعين مكياج العيون كل يوم، فتأكدي من تنظيف الجفون والرموش والجلد المحيط بشامبو الأطفال أو الصابون اللطيف، بالإضافة إلى بلل قطعة قماش نظيفة بالماء الدافئ واتركيها على عينيك لمدة دقيقة على الأقل، تساعد الحرارة المنبعثة من الضاغط على تفكيك الزيوت المسدودة في الغدد وتقليل الالتهاب ويخفف من التهيج.