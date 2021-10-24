ضبط موظفين بسوهاج لتمكينهما مواطنا من البناء على أملاك الدولة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من موظفي أحد المجالس المحلية بمحافظة سوهاج؛ لقيامهما بالاشتراك مع موظف آخر بذات الجهة له معلومات جنائية، وجاري ضبطه باستغلال موقعهم الوظيفي.

إخلال بموقعهم الوظيفي

حيث تواطؤ الموظفون مع أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج بعد تمكينه من البناء على أرض أملاك الدولة وإصدار رخصة بناء لها، وإثبات بمعاينة الأرض محل الترخيص أنها ليست من أملاك الدولة «على خلاف الحقيقة».

إضرار بالمال العام

كما مكّن ذلك الأخير من التعدي على أراضى الدولة والإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثالث، و جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واقعة نصب

وفى سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تعيين أبناء شقيقته بوظائف بعدة جهات حكومية، مدعياً علاقاته ببعض مسؤولي تلك الجهات «على خلاف الحقيقة».

كما تبين من خلال التحريات صحة الواقعة وممارسة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بعلاقاته ببعض المسؤولين بالدولة وقدرته على تعيينهم بوظائف في عدة جهات حكومية خلافاً للحقيقة.

وتمكّن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكي على النحو المشار إليه، إلا أنَّه لم يف بما وعد به ورفض ردّ المبالغ المالية المستولى عليها.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، وعقب تقنيين الاجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.