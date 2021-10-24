ضبط شخص نصب على آخر بحجة تعيين أقاربه بالحكومة في سوهاج: «علاقاتي واصلة»

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، حول قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تعيين أبناء شقيقته بوظائف بعدة جهات حكومية، مدعياً علاقاته ببعض مسؤولي تلك الجهات «على خلاف الحقيقة».

المتهم أوهم أحد الأشخاص بعلاقاته ببعض مسؤولي الدولة

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وممارسة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بعلاقاته ببعض المسؤولين بالدولة وقدرته على تعيينهم بوظائف في عدة جهات حكومية خلافاً للحقيقة، وتمكّن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكي على النحو المشار إليه، إلا أنَّه لم يف بما وعد به ورفض ردّ المبالغ المالية المستولى عليها.

المتهم استولى على مبالغ مالية بحجة تعيين أبناء شقيقة أحد الأشخاص

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تمّ استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.